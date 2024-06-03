因经营场所无法联系，恒大新能源汽车投资控股集团被列入经营异常名录

IT之家 6 月 3 日消息，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司近日因通过登记的住所或经营场所无法联系，被广州市南沙区市场监督管理局列入经营异常名录。

该公司成立于 2019 年 1 月，法定代表人为刘伟胜，注册资本 35 亿美元，经营范围为在国家允许外商投资的领域依法进行投资。股东信息显示，该公司由恒大新能源汽车控股有限公司共同持股。信息显示，该公司存在 110 余条被执行人信息，被执行总金额超 21 亿，此外还存在多个失信被执行人、限制消费令和终本案件信息。

5 月 26 日，恒大汽车发布公告称，其 31.45 亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约 29%）将即时被收购，同时 32.03 亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约 29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。

IT之家注意到，恒大汽车发布的财报显示，恒大汽车 2023 年 13.4 亿元的营收中，只有不到 11% 来自汽车及汽车零部件。而恒大汽车去年 119.95 亿元的净亏损，更是达到了同期营收的 9 倍。截至 2023 年末，恒大汽车的资产总额为 348.51 亿元，但同期恒大汽车的负债总额却高达 725.43 亿元，其现金及现金等价物仅为 1.29 亿元。恒大汽车资金仍严重短缺，天津工厂至今都尚未恢复生产。

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