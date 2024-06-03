99.8Wh 版“无界 15X”，Schenker XMG 展示新款 EVO 14 / 15、Tuxedo 骁龙版等笔记本

IT之家 6 月 3 日消息，据 TechPowerUp 报道，德国 PC 品牌 Schenker XMG 于 Computex 2024 台北电脑展上展示了多款新品笔记本电脑。

XMG EVO 14 / 15 笔记本

▲ 图源 TechPowerUp，下同

XMG EVO 14 / 15 笔记本搭载酷睿 Ultra 7 155H / 锐龙 7 8845HS 处理器，采用 14 英寸 3K 16:10 / 15.3 英寸 500 尼特屏幕，搭载 80Wh / 99.8Wh 电池。

IT之家注意到，两款电脑为国内市场机械革命无界 14X / 15X 笔记本的同模具产品，在配置选择上进行了微调，如 15 英寸版本搭载 99.8Wh 大容量电池。

Schenker Key14 笔记本

Schenker Key14 则为该品牌的旗舰性能本，搭载酷睿 Ultra 7 155H 处理器与 RTX 4070 显卡，支持独显直连、雷电 4、Wi-Fi 7 与 2.5GbE 网口。

机械革命等品牌尚未于国内市场推出该模具的产品，但相关工程机此前已经现身闲鱼。

Tuxedo 骁龙版原型机

该公司同时展示了对 Linux 友好的 Tuxedo 骁龙版原型机，搭载骁龙 X Elite 处理器、14 英寸 2.5K 屏幕与 50Wh 电池，重 1.36kg。

该机器与宏碁非凡 Go Pro 骁龙版笔记本采用同款模具，非凡 Go Pro 骁龙版在揭晓 5999 元的起售价后，又从电商平台下架。

2024 台北国际电脑展专题

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