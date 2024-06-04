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比 M1 仍提速近 50%，苹果回应 M2 iPad Air 图形芯片 10 核变 9 核：性能参数正确

2024/6/4 5:58:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 4 日消息，苹果公司针对官网修改 M2 iPad Air 芯片规格参数，将图形处理器核心数量从 10 核修改为 9 核昨日发布声明表示修改后的数据是正确的。

IT之家翻译苹果公司官方声明内容如下：

Apple.com 官网已更正 M2 iPad Air 的核心数量。M2 iPad Air 所有公开性能均基于 9 核 GPU 获得，且准确无误。

苹果公司声明的关键在于“性能部分没有变化”，苹果官方提供的性能标准如下：

M2 芯片为 iPad Air 的性能再次带来重大飞跃，8 核中央处理器和 10 核图形处理器（官方 iPad Air 新闻稿中仍未修改）带来更强劲性能。

配合更高速的内存带宽，新款 iPad Air 在处理许多生产力和创作类任务时，相比搭载 M1 芯片的前代机型提速近 50%。

而相比搭载 A14 仿生芯片的 iPad Air 机型，新款 iPad Air 性能提升最高可达 3 倍。

依托 M2 芯片，新款 iPad Air 强力支持各种 AI 实用功能，更高效的 16 核神经网络引擎，相比 M1 芯片提速最高可达 40% 之多。

这是苹果公司首次销售配备 9 核 GPU 的 M2 设备。通常情况下，苹果会提供 8 核和 10 核 GPU 配置，并根据电脑的不同提供更高的选择。

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关键词：苹果iPadiPad Air

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