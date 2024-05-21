CMF Phone（1）手机规格曝光：无 Glyph 灯条，配联发科天玑 7200 芯片

IT之家 5 月 21 日消息，消息源 @AnirudhPai5 今天发布推文，分享了 CMF Phone（1）手机的规格信息，配置基本上和 Nothing Phone 2（a）相同。

CMF 是裴宇和 Nothing 公司共同打造的经济型子品牌，此前该品牌已经推出无线耳机和智能手表，而本次是进一步扩展手机市场。

IT之家附上 CMF Phone（1）手机规格信息如下：

型号：A105

处理器：联发科天玑 7200 （MT6886）

屏幕尺寸：6.67 英寸 OLED，刷新率 120Hz

颜色：黑色、绿色。蓝色和橘色（仅限印度）

电池：5000mAh 容量 + 33W 快充

内存：8 GB, LPDDR4X 2133 MHz

存储：128 GB / 256 GB, UFS 2.2，支持 MicroSD Card 卡扩展

后置相机：5000 万主摄 + 辅助摄像头（暂不清楚规格）

前置相机：1600 万像素

连接：Dual Mode (NSA + SA) NR 4x4 MIMO, LTE 4x4 MIMO

WLAN：Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax), 2x2 MIMO, MU-MIMO, 2.4/5 GHz 双频

蓝牙：5.3，A2DP, BLE

系统：Nothing OS 2.6 / Android 14 (Upside Down Cake, SDK 34)

DRM 级别: Widevine L1

系统级别: Virtual-A / B, Dynamic Partition, System-as-root

功能：可更换塑料后盖、Nothing Lock（背面右下角），Nano-SIM (4FF) ，无 NFC、无 Glyph 灯

发布日期：2024 年 7 月

售价：~249 美元 / ~279 美元

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