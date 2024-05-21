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CMF Phone（1）手机规格曝光：无 Glyph 灯条，配联发科天玑 7200 芯片

2024/5/21 8:51:39 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 21 日消息，消息源 @AnirudhPai5 今天发布推文，分享了 CMF Phone（1）手机的规格信息，配置基本上和 Nothing Phone 2（a）相同。

CMF 是裴宇和 Nothing 公司共同打造的经济型子品牌，此前该品牌已经推出无线耳机和智能手表，而本次是进一步扩展手机市场。

IT之家附上 CMF Phone（1）手机规格信息如下：

  • 型号：A105

  • 处理器：联发科天玑 7200 （MT6886）

  • 屏幕尺寸：6.67 英寸 OLED，刷新率 120Hz

  • 颜色：黑色、绿色。蓝色和橘色（仅限印度）

  • 电池：5000mAh 容量 + 33W 快充

  • 内存：8 GB, LPDDR4X 2133 MHz

  • 存储：128 GB / 256 GB, UFS 2.2，支持 MicroSD Card 卡扩展

  • 后置相机：5000 万主摄 + 辅助摄像头（暂不清楚规格）

  • 前置相机：1600 万像素

  • 连接：Dual Mode (NSA + SA) NR 4x4 MIMO, LTE 4x4 MIMO

  • WLAN：Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax), 2x2 MIMO, MU-MIMO, 2.4/5 GHz 双频

  • 蓝牙：5.3，A2DP, BLE

  • 系统：Nothing OS 2.6 / Android 14 (Upside Down Cake, SDK 34)

  • DRM 级别: Widevine L1

  • 系统级别: Virtual-A / B, Dynamic Partition, System-as-root

  • 功能：可更换塑料后盖、Nothing Lock（背面右下角），Nano-SIM (4FF) ，无 NFC、无 Glyph

  • 发布日期：2024 年 7 月

  • 售价：~249 美元 / ~279 美元

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关键词：手机安卓CMFNothing

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