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“猫扇”加持，海韵展出 Prime TX-1600 Noctua Edition 钛金电源

2024/6/4 9:00:35 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 4 日消息，SEASONIC 海韵电源B站官方账户昨日晒图，展示海韵在 2024 台北国际电脑展上带来的 Prime TX-1600 Noctua Edition 钛金牌 ATX3.1 电源。

官方图片

原版的 Prime TX-1600 （外观同上图左上角产品）通过了 ATX 3.0 认证，搭载 135mm 风扇，上表面采用黑色网孔板配以延伸至侧面的金属色开孔顶盖。

Noctua Edition 主要是在这三个方面进行了改动。

Prime TX-1600 Noctua Edition 符合英特尔 ATX 3.1 和 PCIe 5.1 CEM 规范，拥有双钛金牌转换效率认证，配备新一代 12V-2x6 接口，可提升为高端显卡供电时的安全性。

该电源采用猫头鹰经典 NF-A12x25 风扇，搭配含特制风扇网罩的“猫头鹰棕”顶盖。得益于这一组合，该定制版本的噪声相比原版低 8~10 分贝。

IT之家注意到，该电源还将配备猫头鹰主题的模组线

海韵表示，该电源可在至高 25℃的环境温度下实现 50% 低负载停转，有望于 2024 年四季度上市。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：海韵电源猫头鹰Noctua2024台北国际电脑展

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