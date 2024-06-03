全球首款白色背插主板，技嘉展示 B650E AORUS Stealth ICE 主板

IT之家 6 月 3 日消息，距离 2024 台北国际电脑展正式开幕还有一天，部分媒体已收到厂商特别邀请可先睹为快。

外媒 TechPowerUp 和 Wccftech 就来到技嘉展台，发现了技嘉即将推出的 B650E AORUS Stealth ICE 主板。

▲ 图源 Wccftech

目前主要有 3 家厂商独立零售背插主板：华硕、微星和铭瑄，技嘉不在其中。

但IT之家注意到，技嘉早在 2022 年就曾销售过 Project Stealth “魔术师”背插套件。该套件包含 Z690 AORUS Elite Stealth 背插主板和配套的机箱和主板。

技嘉此次重又推出 Stealth 系列主板，有望为消费者提供更多选择，强化背插市场的竞争。

回到这块主板本身上，技嘉宣称 B650E AORUS Stealth ICE 是世界首块白色背插主板，同时其搭载了一块大型白色背板。

技嘉表示该主板不仅兼容背插专用机箱，同时在设计上也提升了对常规机箱的兼容性，为用户带来更多选择。

▲ 图源 Wccftech

IO 面板方面该主板提供了一个支持 DP Alt 模式的 Type-C 接口、四个 USB 2.0 接口、包括 1 个支持刷新 BIOS 的接口在内的 7 个 USB 3.2 Type-A 接口，此外还有一个 2.5G 有线网口和一个 HDMI 接口。

▲ 图源 TechPowerUp



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