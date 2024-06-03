addlink 将参加 2024 台北电脑展，展出 15.36TB NAS 固态硬盘等产品

IT之家 6 月 3 日消息，存储领域企业 addlink 宣布将参加 2024 台北国际电脑展，展出系列存储产品。

在面向 NAS 和服务器的高可靠性领域，addlink 将展出 NAS D60 和 NAS D20 固态硬盘，两款产品均具有掉电保护，写入耐久达到 1DWPD。

NAS D60 采用 PCIe Gen4x4 M.2 2280 接口，搭载 eTLC 闪存，顺序写入速率达 6000MB/s，至高可选 1.92TB 容量；

而 NAS D20 采用 SATA 3 接口，搭载常规 cTLC 闪存颗粒，至高可选 15.36TB 容量。

消费级存储部分，addlink 将带来 PCIe Gen5x4 固态硬盘 AddGame G55。该固态硬盘搭载散热马甲，顺序速率可达 10000MB/s。

G55 搭载 7nm 制程的 DRAM-less 主控（IT之家注：目前符合这一描述的消费级主控仅有群联的 E31T）。

而在移动存储部分，addlink 将带来两款支持 USB 3.2 Gen2 协议的移动固态硬盘。

其中 P60 搭载单 USB Type-C 端口，P50 则提供了一个 Type-C 和一个 Type-A 端口。

2024 台北国际电脑展专题

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