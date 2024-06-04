适用于 AMD Zen 5 处理器，华擎 X870 / X870E 系列主板全阵容亮相

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 TechPowerUp 跟进报道 2024 台北国际电脑展，在华擎展台上发现了适用于 AMD Zen 5 处理器，搭载 X870 和 X870E 芯片组的丰富主板产品。

IT之家今年 5 月 31 日报道，华擎在官方新闻稿中表示，将对高端定位的 Taichi 太极主板系列进行重大定位调整，合并另外两大旗舰主板系列 AQUA 和 OC Formula，形成更加全面的新 Taichi 太极旗舰主板矩阵。

华擎 X870E Taichi / X870E Taichi Lite

这两款主板的外形和设计虽然有所不同，但规格基本相同，IT之家附上相关接口内容如下：

27 相供电（110 A SPS）

2 个 PCIe 5.0 x16 插槽

1 个 Blazing M.2（PCIe Gen 5 x4）

3 个 Hyper M.2（PCIe Gen 4 x4）插槽

Realtek 5GbE LAN 连接

ALC4082 音频编解码器和 ESS SABRE 9218 DAC

华擎 X870E Nova WiFi

该主板有一个 23 相 CPU VRM、一个 PCIe 5.0 x16 插槽和一个额外的 M.2（PCIe Gen 3 x2）插槽。

音频功能由 ALC 4048 音频编解码器提供，没有任何专用的 DAC。

华擎 X870 Riptide WiFi

这是一款专为游戏玩家打造的主板：

17 相供电

80 A Dr.MOS CPU VRM

1 个 PCIe 5.0 x16 插槽

1 个 Blazing M.2（PCIe Gen 5 x4）

3 个 Hyper M.2（PCIe Gen 4 x4）插槽

Intel Killer 2.5GbE LAN

华擎 X870 Steel Legend WiFi / X870 PRO RS WiFi

这两款主板更像是全能型产品，适合广大用户使用。这两款产品的规格如下：

17 相电源

80 A Dr.MOS CPU VRM

1 个 Blazing M.2（PCIe Gen 5 x4）

2 个 Hyper M.2（PCIe Gen 4 x4）插槽（Pro RS 使用 1 个 Ultra M.2 PCIe Gen 3 x4 插槽）

Steel Legend WiFi 使用 ALC4082 音频编解码器，Pro RS WiFi 使用 ALC1220。

2024 台北国际电脑展专题

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