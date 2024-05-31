消息称字节跳动重新做游戏，停止出售游戏业务

IT之家 5 月 31 日消息，晚点 LatePost 消息，5 月 31 日，字节跳动游戏业务宣布最新调整，张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人，向字节跳动人力资源负责人华巍汇报。

张云帆从 4 月 10 日起接管沐瞳，目前也接管了朝夕光年和 UGC（用户生产内容） 部门，朝夕光年解散了一支数百人的发行团队，保留了不到 50 人的核心发行。

字节游戏业务自去年 11 月大收缩以来，已进行多次调整。三个月前，华巍短暂出任游戏业务负责人，管理 UGC、沐瞳和朝夕光年三大一级部门，朝夕光年原业务负责人严授转岗至公司财务部。

字节曾考虑出售游戏业务，对游戏待售项目整体估值四、五百亿元，且每个项目都希望对方能一次性交付，因报价过高，多位买家最终都选择放弃。

目前字节跳动已停止出售游戏业务，新的游戏工作室 —— 上海 ZERO36 工作室已经组建，其负责人 Hades 向张云帆汇报，工作室包含《海贼王热血航线》《初音未来》《花亦山心之月》等项目。

IT之家附张云帆履历：

2003 年加入网易，创办网易部落

2005 年创办多玩游戏网

2008 年创办 178 游戏网

2010 年兼任纵横中文网总裁

2013 年加入完美世界带队移动业务

2014 年兼任电玩巴士，口袋巴士总裁

2015 年 出任完美世界 COO 与总裁

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。