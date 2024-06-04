戴尔 COO 示警：下半年 DRAM 内存和固态硬盘价格季度涨幅将达约 15~20%

IT之家 6 月 4 日消息，戴尔 COO 杰弗里・克拉克（Jeffrey Clarke）在公司 2025 财年第一季度（IT之家注：截至 2024 年 5 月 3 日）财报电话会议上警告，下半年 DRAM 内存和固态硬盘将继续迎来价格上涨。

克拉克表示，一季度是戴尔全年的成本低点，未来几个季度戴尔将在成本上面临阶梯式的增长。这一涨势主要由 DRAM 和固态硬盘的供不应求推动。

戴尔认为大量的 AI 服务器订单将推动对 HBM 内存、高性能 DRAM 和大容量存储介质的需求飞速成长，快速消耗戴尔的库存。

而各种迹象表明，存储行业资本支出不足、工厂利用率低、晶圆开工率低，供应端难以满足市场需求。

这种供需不平衡的情况必然导致 DRAM 内存和固态硬盘的价格进一步上涨，戴尔预计今年下半年这两大类存储产品的价格季度环比涨幅将达约 15~20%。

原料价格的上升意味着戴尔成本的增加。克拉克称戴尔考虑通过积极的定价调整维持相对稳定的利润率，保持在 90 天内抵消 2/3 成本上涨影响的节奏。

戴尔将在整个产品组合中审视固态硬盘和 DRAM 的成本结构，并作出相应调整。

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