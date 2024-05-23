机械革命无界 14S 笔记本降价，R7-8845HS + 16G + 1T 配置 3799 元

IT之家 5 月 23 日消息，2024 款机械革命无界 14S AMD 版目前已经上架天猫，这款笔记本提供了多种配置可选，现已降价至 3599 元起，IT之家汇总如下：

R7-8845HS + 16GB 内存 + 512GB 固态硬盘 3599 元

R7-8845HS + 16GB 内存 + 1TB 固态硬盘 3799 元

R7-8845HS + 24GB 内存 + 1TB 固态硬盘 3949 元

R7-8845HS + 32GB 内存 + 1TB 固态硬盘 4099 元

据介绍，无界 14S 重 1.39kg，厚 17.3mm，采用双风扇双热管（一根粗 8mm，另一根粗 6mm）散热设计，CPU 性能释放达到 54W，支持 Fn+X 三种性能模式切换。

无界 14S 搭载了一块 2880 x 1800 分辨率 120Hz IPS 面板，亮度 400 尼特，覆盖 100% sRGB 色域。

接口方面，该笔记本采用 2C+3A 接口设计，左侧包含一个 USB4 接口、一个 USB-C 3.2 接口、一个 USB-A 5Gbps 接口和一个 HDMI 2.1 视频输出接口；右侧提供了一个 USB-A 5Gbps 接口、一个 USB-A 2.0 接口、一个 3.5mm 音频接口和防盗锁孔。

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