下载应用后忘记使用？谷歌 Play 商店正测试“打开应用提醒”功能

IT 之家 6 月 4 日消息，你是不是经常下载了应用后就忘记打开过？为了帮助用户更好地管理应用，防止浪费存储空间和电量，谷歌似乎正在测试一项名为“打开应用提醒（Open App reminder）”的新功能。

据 AndroidAuthority 报道，当用户下载安装了一个新应用后，如果在 24 小时内一直没有打开过，谷歌 Play 应用商店就会向用户发送提醒。用户可以选择忽略提醒或者稍后查看，如果用户仍然不使用该应用，该功能会发送第二次提醒，但如果持续没有打开，应用商店将不会继续发送第三次提醒。

泄露的截图显示，用户还可以将提醒设置为静音或振动模式。不过目前该功能仍处于测试阶段，并不保证一定会正式上线。

IT 之家注意到，谷歌最近还推出了另一项方便用户管理应用的新功能，即允许用户远程管理其他设备上的应用。用户只需打开谷歌 Play 应用商店，点击“管理应用和设备”，然后选择想要删除的应用即可。虽然看似微小的改动，但这些功能的加入确实能帮助用户更好地使用安卓系统。

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