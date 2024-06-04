突破 AMD 官方限制，技嘉推出至高支持八通道内存的 TRX50 AI TOP 主板

IT之家 6 月 4 日消息，技嘉在 2024 台北国际电脑展上推出了隶属其全新 AI TOP 产品线的 TRX50 AI TOP 主板。

IT之家查询对比发现，该 E-ATX 规格主板的最大特色就是突破了 AMD 对 TRX50 平台的多项限制，提升了 AMD 锐龙 Threadripper PRO 7000 WX 系列处理器在该主板上的扩展能力。

AMD 官方为 TRX50 平台指定的参数是最高支持 48 条 PCIe Gen5 通道，支持至多 1TB 的 4 通道 DDR5 RDIMM 内存。

Threadripper PRO 7000 WX 处理器无法在该平台释放至多支持 8 通道内存和 128 条 PCIe 通道的潜力。

而技嘉 TRX50 AI TOP 主板在搭配 Threadripper PRO 7000 WX 处理器使用时，可支持 8 通道 1SPC 共 2TB 的 DDR5 内存，并提供 80 条 Gen5 PCIe 通道，即：

4 条 CPU 直出的 Gen5 x16 PCIe 插槽；4 个 CPU 直出的 PCIe Gen5 x4 M.2 2280 盘位。

技嘉 TRX50 AI TOP 主板采用 14 层服务器级低损耗 PCB，搭载 16+8+4 相 110A SPS Dr.MOS 供电，配备瑞昱 ALC4080 和 ALC897 双声卡以及 4 个 SATA3 接口。

网络方面，该主板搭载高通 QCNCM865 Wi-Fi 7 + 蓝牙 5.3 无线网卡和两颗 Marvel AQtion AQC113C 有线网卡芯片，可提供 2 个万兆 RJ45 网口。

在 IO 接口部分，该主板在后置面板上提供了 2 个 USB4 Type-C 接口（其中一个支持 DP Alt），6 个 10Gbps Type-A 接口和 1 个 DP 输入口；

而在前置 IO 部分，该主板提供了一个 USB 3.2 Gen2x2 接针，2 个一分二 USB 3.2 Gen1 接针和 2 个一分二 USB 2.0 接针。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。