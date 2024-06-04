电动汽车充电太慢，调查显示大多数美国消费者更钟情燃油车和混动车

IT之家 6 月 4 日消息，尽管美国民众似乎对购买电动汽车持开放态度，但距离电动汽车的大规模普及仍有很长的路要走。过去几年进行的多项研究表明，美国汽车消费者更倾向于选择纯汽油车或混合动力车，一项新的调查也证实了这一点，并没有太大变化。

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毕马威 (KPMG) 发布了其首次“美国视角调查” (American Perspective Survey) 的结果，该调查汇总了来自全美 1100 名成年人和亚特兰大、波士顿、芝加哥、纽约和旧金山等五个城市的额外 400 人的答案。调查结果提供了许多见解，其中之一是美国人为了帮助实现低碳经济而购买电动汽车的意愿。

调查结果显示，只有 20% 的受访者表示他们会选择电动汽车来帮助实现低碳经济转型。最大比例的受访者 (38%) 表示他们仍然会购买纯汽油车，而 34% 的人表示会选择混合动力车。值得一提的是，西海岸消费者购买混合动力车的比例略高，达到 43%。

根据调查，消费者目前不购买电动汽车的主要原因之一是充电时间太长。调查发现，60% 的受访者希望电动汽车的电池可以在 20 分钟内充满，而目前市场上只有少数电动车型能够做到这一点，并且需要在理想条件下使用功率足够大的充电器，因此充电速度还取决于充电网络的性能。

这项研究似乎遗漏了一个重要因素，那就是电动汽车的成本。美国几乎没有价格实惠的电动汽车，而且短期内也不太可能出现售价低于 20000 美元（IT之家备注：当前约 14.5 万元人民币）的车型。

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