英特尔推出 AI PC 开发套件：Lunar Lake 处理器、方盒子造型

IT之家 6 月 4 日消息，在今日的 2024 台北电脑展上，英特尔正式发布了 Lunar Lake 笔记本处理器，用于下一代 AI PC，号称相比上一代产品 AI 性能提升 3 倍。

与此同时，官方推出了 AI PC 开发套件，搭载 Lunar Lake 处理器、32GB LPDDR5 内存、512GB 存储。

该产品整体类似方盒子造型，类似 Mac Mini，尺寸为 165x150x27mm，支持 Wi-Fi 7、蓝牙 5.1，配有 2 x USB-C、2 x USB-A、HDMI、有线网口。

英特尔表示，AI PC 开发套件后续可以升级到 Panther Lake 芯片（IT之家注：预计明年推出）。

今年晚些时候将有一批 Lunar Lake 笔记本电脑到来（官方此前预告为第三季度），在发布时有 20 个硬件合作伙伴的 80 种不同设计。英特尔客户芯片主管 Michelle Johnston Holthaus 表示，所有 80 种设计都应该在今年圣诞假期之前上市。

▲ Lunar Lake

2024 台北国际电脑展专题

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