明基发布 TK710 / TK710STi 休闲游戏投影仪：3200 流明、真 4K 超清，售价 1799/1999 美元

IT之家 6 月 4 日消息，明基（BenQ）在 2024 台北电脑展上，发布了 TK710、TK710STi 两款真 4K 休闲游戏投影机。
这两款投影机拥有 3200 流明的高亮度和高对比度，兼容 95% 的 Rec.709 和 HDR，易于安装，让用户在各种家庭环境下都能享受电影和游戏。
这两款投影机具有低输入延迟和专门的 HDR 游戏模式，可提供令人惊叹的图像和快节奏的游戏，让用户沉浸在任何娱乐之中。
和与使用传统灯泡光源的前代产品相比，新款投影机配备了 4K UHD 激光增强型 3200 ANSI 流明，每台激光器的光源寿命长达 20000 小时。
为了获得真正身临其境的游戏体验，TK710 和 TK710STi 的输入延迟分别为 16.7 毫秒（4K@60 Hz）和 4.2 毫秒（1080p@240 Hz），使这两种型号成为在大屏幕上进行游戏的理想选择。
TK710 专为更大的空间而设计，在 8.4 英尺处投射距离为 100 英寸，在 10 英尺处投射距离为 120 英寸。这款投影机易于安装，镜头位移为 +10%，具有 PRG 和 FPS 专用 HDR 游戏模式。
更贴心的 TK710STi 也易于安装，投射距离为 5 英尺处 100 英寸，6 英尺处 120 英寸，还包括带 Netflix 流媒体功能的 Android TV 扩展坞。
TK710 售价 1799 美元（IT之家备注：当前约 13061 元人民币），TK710STi 售价 1999 美元（当前约 14513 元人民币），IT之家查询国内电商网站，TK710 已经开售，售价为 13999 元，但目前并未发现 TK710STi 上架。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。