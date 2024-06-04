消息称谷歌员工泄露任天堂游戏信息，公司内部调查称“非故意”

IT之家 6 月 4 日消息，据 404 Media 报道，谷歌内部数据库泄露，显示一名谷歌员工查看了 Switch 制造商任天堂的 YouTube 频道中的私人视频，并提前泄露了部分原定于发布会才公布的游戏信息。

该数据库包含了 2013 年至 2018 年间，谷歌员工报告的数千起潜在隐私和安全问题，其中包括谷歌意外收集儿童语音数据、泄露拼车用户的出行路线和家庭住址，以及 YouTube 根据用户已删除的历史记录推荐视频等。

其中一个案例显示，一名谷歌员工查看了任天堂 YouTube 频道中的私人视频，并将相关信息泄露给了外界，导致部分发布会内容提前曝光。然而，泄露的报告中提到，谷歌内部对此行为的调查结论为“非故意”。

谷歌在回复 404 Media 的声明中表示：“谷歌员工可以快速标记潜在的产品问题，供相关团队进行审查。当员工提交标记时，他们会向审查人员建议问题的优先级。404 Media 获得的报告来自六年前，是此类标记的示例，每个问题在当时都得到了审查和解决。在某些情况下，员工标记的问题根本不是问题，或者是在第三方服务中发现的问题。”

IT之家此前报道，任天堂最近确认将在本财年公布其下一代主机，意味着 Switch 的继任者将在 2025 年 4 月之前发布。

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