三星显示器 2024 上新：Odyssey OLED G8 打头阵，首配 NQ8 AI 超分技术芯片

IT之家 6 月 4 日消息，三星公司今天发布新闻稿，宣布 2024 年显示器新阵容，包括 Odyssey OLED 游戏显示器系列、Smart Monitor 系列和 ViewFinity 系列。

Odyssey OLED 游戏显示器系列

新款 OLED 游戏显示器系列新增 2 款型号：4K UHD 分辨率的 Odyssey OLED G8 (G80SD) 和 QHD 分辨率的 Odyssey OLED G6 (G60SD)。

Odyssey OLED 系列首次采用了三星电子专有的防烧屏技术 Samsung OLED Safe Guard，并采用经美国安全认证机构 UL 验证的 OLED 无眩光技术，可减少外部光源的反射。

Odyssey OLED G8 配备了 NQ8 AI Gen3 处理器，是三星首款提供 4K AI 上采样功能的 OLED 游戏显示器。

用户在使用 Samsung Gaming Hub 或 Smart TV 应用程序时，可以享受到接近 4K 的内容，从而获得更高分辨率的游戏和娱乐效果。IT之家附上相关规格如下：

ViewFinity 系列

全新的 ViewFinity 显示器系列在 2024 年进行了更新，改进了连接性，提高了工作效率。它包括 ViewFinity S8 (S80D)、ViewFinity S8 (S80UD)、ViewFinity S7 (S70D)、ViewFinity S6 (S60D) 和 ViewFinity S6 (S60UD)。

Smart Monitor 系列

Smart Monitor 系列包括新版 Smart Monitor M5（M50D）、Smart Monitor M7（M70D）和 Smart Monitor M8（M80D）。

Smart Monitor M8 除了去年的型号具有 Tizen 操作系统支持的智能功能外，现在还具有人工智能功能。

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