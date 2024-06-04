预判了对手的预判，三星先发制人起诉 Oura：Galaxy Ring 智能戒指未侵犯其 5 项专利

IT之家 6 月 4 日消息，三星为 Galaxy Ring 上市扫清障碍，“预判了竞争对手 Oura 的预判”，先发制人起诉 Oura 公司寻求“宣告性判决”，以声明 Galaxy Ring 没有侵犯 Oura 的五项专利。

IT之家援引诉讼文件，Oura 以“几乎所有智能戒指的共同特征”为由，向竞争对手提起专利诉讼。诉讼中特别提到了传感器、电子设备、电池和基于传感器收集的指标的评分。

该案列举了 Oura 起诉 Ultrahuman、Circular 和 RingConn 等竞争对手的事例，而部分公司甚至还未进入美国市场。

三星认为出于上述理由，在 Galaxy Ring 推向市场之后，可能会成为 Oura 公司的诉讼目标。

三星还分享了相关的证据，在 Galaxy Ring 发布后不久，Oura 向包括 The Verge 在内的多家出版商发送了一份声明，介绍了其知识产权组合的实力，指出公司拥有“100 项已授权专利、270 项正在申请的专利和 130 多个注册商标”。

诉讼还引用了 CNBC 对 Oura 首席执行官汤姆-黑尔（Tom Hale）的采访，他在采访中表示，公司将密切关注三星的 Galaxy Ring，并 "采取适当的行动"。三星还引用了 Hale 和其他 Oura 高管吹嘘该公司知识产权组合实力的其他几个例子，以及该公司愿意采取行动保护其专利的事实。

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