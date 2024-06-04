AMD Strix Point 处理器 Die 注释图曝光，显示 Zen 5 + Zen 5c 核心布局

IT之家 6 月 4 日消息，AMD 公司昨日在 2024 台北国际电脑展上正式公布了全新的 Strix Point 处理器，改名为 AMD Ryzen AI 300 系列（第三代 Ryzen AI）。

Nemez（GPUsAreMagic）基于 System360Cheese 提供的演讲高清照片，注释了“Strix Point”芯片的 Die 布局情况，并发现了一些有趣的细节。IT之家附上相关图片如下：

注释内容显示 “Strix Point”芯片配备 4 个常规 Zen 5 核心（每个核心都有 1MB 的专用二级缓存），并共享 16MB 的三级缓存。

而 8 个 Zen 5c 核心（每个核心也有 1MB 的专用二级缓存）共享 8MB 的 L3 高速缓存，可能会一个独立的 CCX。

在不处理大量流量的常规 INT 和 FP 跑分中，Zen 5C 核心 IPC 和 Zen 5 相同，而在使用大量流数据的工作负载时，Zen 5c 核心的 IPC 会明显落后。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。