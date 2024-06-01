消息称 AMD 锐龙 9000 系列 Zen 5 处理器价格与 7000 系列相同，支持 DDR5-8400 内存

IT之家 6 月 1 日消息，爆料者 @wxnod 表示，AMD 即将发布的锐龙 9000 系列“Zen 5”桌面 CPU 建议零售价与 Ryzen 7000 相同。

此外，他还发现了一款运行在 ROG Crosshair X670E GENE 主板上的 AMD R9 9950X，采用了 32GB DDR5-8400 内存，这意味着 AMD 升级了 Zen 5 CPU 上的内存控制器，从而带来了更强的性能和内存支持能力。

作为参考，IT之家这里找到了锐龙 7000 系列处理器对应的价格：

16 核 R9 7950X：5499 元，699 美元

12 核 R9 7900X：4299 元，549 美元

8 核 R7 7700X：2999 元，399 美元

6 核 R5 7600X：2249 元，299 美元

AMD 将在 Computex 2024 台北电脑展上公布新一代锐龙 9000 系列处理器（不会上市），采用新一代 Zen 5 内核，频率和高速缓存大小基本和前代类似。

不过，最值得关注的是 Zen5 CPU 的 TDP，除了 Ryzen 9 9950X 之外，所有型号的 TDP 都低于 Ryzen 7000 系列，表明 AMD 大幅提高了 Zen 5 CPU 的能效。IT之家汇总如下：



架构 核心 / 线程 加速频率 缓存 (L2+L3) TDP R9 9950X (爆料) Zen 5 16/32 5.7 GHz 80 MB 170W R9 9900X (爆料) Zen 5 12/24 5.6 GHz 76 MB 120W R7 9700X (爆料) Zen 5 8/16 5.5 GHz 40 MB 65W R5 9600X (爆料) Zen 5 6/12 5.4 GHz 38 MB 65W R9 7950X Zen 4 16/32 5.7 GHz 80 MB 170W R9 7900X Zen 4 12/24 5.6 GHz 76 MB 170W R7 7700X Zen 4 8/16 5.4 GHz 40 MB 105W R5 7600X Zen 4 6/12 5.3 GHz 38 MB 105W

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