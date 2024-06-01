消息称 AMD 锐龙 9000 系列 Zen 5 处理器价格与 7000 系列相同，支持 DDR5-8400 内存

IT之家 6 月 1 日消息，爆料者 @wxnod 表示，AMD 即将发布的锐龙 9000 系列“Zen 5”桌面 CPU 建议零售价与 Ryzen 7000 相同。
此外，他还发现了一款运行在 ROG Crosshair X670E GENE 主板上的 AMD R9 9950X，采用了 32GB DDR5-8400 内存，这意味着 AMD 升级了 Zen 5 CPU 上的内存控制器，从而带来了更强的性能和内存支持能力。
作为参考，IT之家这里找到了锐龙 7000 系列处理器对应的价格：
16 核 R9 7950X：5499 元，699 美元
12 核 R9 7900X：4299 元，549 美元
8 核 R7 7700X：2999 元，399 美元
6 核 R5 7600X：2249 元，299 美元
AMD 将在 Computex 2024 台北电脑展上公布新一代锐龙 9000 系列处理器（不会上市），采用新一代 Zen 5 内核，频率和高速缓存大小基本和前代类似。
不过，最值得关注的是 Zen5 CPU 的 TDP，除了 Ryzen 9 9950X 之外，所有型号的 TDP 都低于 Ryzen 7000 系列，表明 AMD 大幅提高了 Zen 5 CPU 的能效。IT之家汇总如下：
|架构
|核心 / 线程
|加速频率
|缓存 (L2+L3)
|TDP
|R9 9950X (爆料)
|Zen 5
|16/32
|5.7 GHz
|80 MB
|170W
|R9 9900X (爆料)
|Zen 5
|12/24
|5.6 GHz
|76 MB
|120W
|R7 9700X (爆料)
|Zen 5
|8/16
|5.5 GHz
|40 MB
|65W
|R5 9600X (爆料)
|Zen 5
|6/12
|5.4 GHz
|38 MB
|65W
|R9 7950X
|Zen 4
|16/32
|5.7 GHz
|80 MB
|170W
|R9 7900X
|Zen 4
|12/24
|5.6 GHz
|76 MB
|170W
|R7 7700X
|Zen 4
|8/16
|5.4 GHz
|40 MB
|105W
|R5 7600X
|Zen 4
|6/12
|5.3 GHz
|38 MB
|105W
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