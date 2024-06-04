历经一年半周折，消息称紫光展锐即将完成超 40 亿元新融资

IT之家 6 月 4 日消息，据财新网，在历经一年半周折、解决大股东和管理层矛盾之后，紫光展锐即将完成新一轮融资，融资额超过 40 亿元，完成融资后估值约在 660 亿元，而且紫光展锐目标是在 2025 年推进 IPO。

财新透露，此轮参与投资的机构包括上海国资和代表北京国资的北京京国瑞股权投资基金管理有限公司，工银资本管理有限公司、交银金融资产投资有限公司、人保资本股权投资有限公司等金融机构，中信建投、国泰君安两家券商，以及弘毅投资等。

实际上，昨天就有消息称紫光展锐董事会已表决通过股权融资决议，宣告新一轮股权融资完成。针对紫光展锐正进行新一轮股权融资的消息，紫光展锐方面回应创投日报称：在紫光展锐董事会的授权下，正在全面推进本轮融资。目前暂无更多信息透露。

值得一提的是，紫光展锐早在 2019 年 5 月就已宣布启动科创板上市准备工作，最初计划在 2020 年正式申报科创板上市材料。

2020 年 5 月，按照紫光展锐投前 500 亿元的估值，紫光展锐完成新一轮融资和股权重组，获得国家大基金二期等注资，注册地确定从北京迁回上海，未来以紫光展锐（上海）科技有限公司（原北京紫光展锐科技有限公司）为上市主体。

不过，随着 2020 年 11 月，紫光集团被曝出债券违约；2021 年 7 月，紫光集团宣布开始破产重组，紫光展锐的上市计划有所延缓。

2021 年 12 月，由北京智路资产管理、北京建广资产管理牵头组成的“智路广建联合体”，成为紫光集团重整战略投资者，投入 600 亿元现金对紫光集团实施整体重整。2022 年 7 月，紫光集团正式完成破产重组，“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司正式全资控股紫光集团。

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