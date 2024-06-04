未来三年实现人员降本 20%，消息称大众汽车设立“KI 10”绩效项目

IT之家 6 月 4 日消息，最新爆料显示，为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。

第一财经报道称，一份大众汽车集团内部文件显示，为了提高效率和优化成本，大众汽车集团为旗下所有公司设立了一项名为“KI 10”的绩效项目。该项目设立了一个明确的目标：与 2023 年相比，未来三年将实现降本 20%，包括固定成本和人员成本。

文件显示，中国激烈的市场环境给大众汽车的财务业绩带来了额外的压力。“如果我们想保持竞争力，必须现在就为未来投资。为了能够进行这些投资，中国业务的盈利能力是最重要的。自去年以来，我们中国的团队一直努力在当地实施绩效计划。”

终端上险量显示，大众汽车在 2023 年第一季度销量被比亚迪超越，丢失了第一的宝座。这是中国乘用车发展近 40 年的历史中，第一次有中国自主品牌实现了这一目标，对于大众来说却不是好消息。

一汽大众上个月也被曝下发了名为“突围行动”的内部通知，内容为“一汽-大众正处于最后的，也是唯一的转型窗口期，除了背水一战我们无路可走，唯有万众一心向死而生。”

大众中国 2024 年一季度交付量增长 8% 达到 693,600 辆，其中纯电动车型增长了 91% 达到 41,000 辆。未来三年内，大众汽车集团计划向中国市场推出超过 40 款新车型 —— 其中一半是新能源汽车。

大众汽车集团（中国）集团销售副总裁张岚曾在今年 4 月表示：“我们目标明确，即保持在华国际车企第一的地位，并在智能网联汽车时代扮演领导角色。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。