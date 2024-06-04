ABB 发布新一代机器人控制平台 OmniCore，技术投资超 1.7 亿美元

IT之家 6 月 4 日消息，谈到世界上最先进的工业机器人就绕不开以 ABB、库卡、安川电机、发那科为代表的四大家族，其中瑞典通用电气-布朗-博韦里（ASEA Brown Boveri，简称 ABB）拥有当今最多种类、最全面的机器人产品、技术和服务。

ABB 中国今日正式发布了新一代机器人控制平台 OmniCore，可通过更快、更精确和更自主的自动化技术提高企业生产力和灵活性。

OmniCore 将取代 ABB 机器人 IRC5 控制器，后者将于 2026 年 6 月逐步退出市场。ABB 将继续为使用 IRC5 的客户提供备件和服务保证设备在机器人剩余使用寿命期间内的运作。

据官方介绍，OmniCore 平台是 ABB 对新一代机器人技术超过 1.7 亿美元（IT之家备注：当前约 12.32 亿元人民币）的投资成果，标志着向模块化和未来控制架构的重大变革。

ABB 官方表示，该架构将实现人工智能、传感器、云计算和边缘计算系统的全面集成，创建最先进和自主的机器人应用。

据介绍，OmniCore 有着一流的运动性能，可使机器人达到 0.6 毫米以内的路径精度，并可在控制多个机器人的情况下，以每秒高达 1600 毫米的速度高速运行，从而为弧焊、手机显示屏组装、涂胶和激光切割等精密领域带来了新的自动化机遇。

总体而言，与之前的 ABB 控制器相比，OmniCore™使机器人的运行速度提升了 25%，能耗降低了 20%。

此外，OmniCore 建立在可扩展的模块化控制架构上，能提供丰富的功能，可以创建几乎任何可以想到的应用程序，满足现有和新的细分市场中引入自动化技术的企业的需求，例如生物技术和建筑企业等。借助 1,000 多种硬件和软件功能，客户可以轻松设计、操作、维护和优化运营。包括 ABB 的 Absolute Accuracy（绝对精度）和 PickMasterTwin 软件，以及外部轴、视觉系统到现场总线等硬件。

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