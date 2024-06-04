小米机器人公司正式迁入北京亦庄小米汽车工厂

IT之家 6 月 4 日消息，北京亦庄官方宣布，北京小米机器人技术有限公司正式乔迁至北京亦庄小米汽车工厂。

据介绍，目前小米机器人公司正推进仿人机器人在自有制造系统的分阶段落地。短期内小米机器人是一个专用智能机器人，应用在智能制造的某些场景中，未来将向更多场景拓展。

小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠表示：“未来扎根北京亦庄这片创新宝地，我们希望能与行业伙伴携手合作，持续推动机器人产业的发展，一个由智能机器、仿人机器人和人类专家共同组成的‘人机一体化时代’一定会加速到来。”

IT之家查询获悉，小米机器人公司于 2023 年 4 月在北京亦庄注册成立，成为小米集团专注于仿生机器人技术创新与产品研发、产业化的唯一主体。目前，小米已发布四足仿生机器人 CyberDog、全尺寸人形仿生机器人 CyberOne 和全新的仿生四足机器人 CyberDog2。

对于小米机器人业务的最新进展，小米集团技术委副主席、小米机器人公司总经理许多介绍称：“工业、服务等场景是主要应用方向。”

接下来，小米机器人公司将持续推进产品创新，通过整机牵引，以开源开放平台和完整工具链赋能产业生态，带动产业链企业协同发展；同时，通过拓展应用场景，实现与汽车、机械、电子和人工智能等产业的集群式融合发展，将建设成为北京市首个通用仿人机器人整机产品研发、制造和应用示范项目。

此外，北京亦庄也表示将进一步助力企业发展，将出台人形机器人三年行动计划，进一步打造国内领先的机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地和产业生态示范地。

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