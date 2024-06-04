Canalys：今年 Q1 全球个人智能音频设备出货量同比增长 6% 超 9000 万台，小米、华为 TWS 市场份额暴增 61~71%

IT之家 6 月 4 日消息，Canalys 发布了最新研究报告：2024 年第一季度，全球个人智能音频设备市场呈回暖的迹象，同比增长 6%，出货量超 9000 万台。

数据显示，本季度的增长主要得益于 TWS 真无线蓝牙耳机和无线头戴式耳机的强劲表现，两者的出货量分别增长 8% 和 12%。

具体到厂商来看，小米通过推出售价低至 15 美元（当前约 109 元人民币）的产品杀入中低端市场，一举超越三星成为全球第二大 TWS 耳机厂商，其市场份额更是扩大 61%。

此外，华为在海外市场推出了旗下首款售价低于 30 美元（IT之家备注：当前约 218 元人民币）的 TWS 耳机，从而取得 71% 的亮眼增长。

Canalys 数据显示，2024 年第一季度，开放式设计 TWS 市场实现双位数的季度增长，吸引众多厂商的积极布局。

相对于已饱和的 TWS 市场，无线头戴式耳机俨然成为厂商寻求增长的发力点。索尼凭借旗舰和入门级产品的大幅增长领跑市场，其市场份额大增 17%。

除此之外，三星和苹果也通过有针对性地利用与 JBL 和 Beats 品牌的优势，进一步扩大曝光度，积极与合作伙伴开展合作，增强与消费者的互动，从而保持头部品牌的地位。

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