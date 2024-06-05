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首页 > 数码之家>电脑硬件

以 Core Ultra 200 品牌推出，消息称英特尔 10 月发售 Arrow Lake 桌面 CPU

2024/6/5 6:57:46 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 5 日消息，科技媒体 WccFtech 今天发布博文，表示英特尔计划今年 10 月以酷睿 Ultra 200 系列品牌，推出代号为“Arrow Lake”的下一代桌面 CPU。

该媒体跟进报道 2024 台北国际电脑展，采访了多家主板厂商负责人之后，获得了关于 Arrow Lake-S 的下一代桌面 CPU 平台相关的信息，而且主板合作厂商已经为其准备好 Z890 芯片组的主板了。

报道称英特尔计划 9 月召开发布会正式公布，Arrow Lake 桌面 CPU 将于 10 月上架零售。

英特尔首席执行官帕特-盖尔辛格（Pat Gelsinger）今天证实，Arrow Lake CPU 将首先登陆台式机平台，随后才是笔记本电脑芯片。

IT之家注：Arrow Lake 桌面 CPU 的关键卖点是全新的 Lion Cove P-Cores 和 Skymont E-Cores，两者的 IPC 分别比前几代产品提升了 14% 和 38%，与 Raptor Lake CPU 的内核相比提升幅度更大。

另一个改进体现在功耗上，这些芯片的 TDP 将是 Raptor Lake 的 80%，这意味着它们不会像第 14 代产品那样激进。

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关键词：英特尔酷睿

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