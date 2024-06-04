支持 Mini_CUDIMM 内存条，微星展示同英特尔合作的内存超频实验主板

IT之家 6 月 4 日消息，据台媒 BenchLife.info 报道，微星在 2024 台北国际电脑展上展示了同英特尔合作的一块实验性主板。

▲ 图源 BenchLife.info ，下同

该主板基于英特尔 Z790 芯片组打造，搭载了 2 条相比常规 DRR5 UDIMM 内存插槽更短的内存槽。

微星表示，该主板兼容暂名为“Mini_CUDIMM”的新型内存条。Mini_CUDIMM 内存条在电路方面进行了深度优化，延迟更低。

这块实验性主板是一块专为极限内存超频设计的主板，可提供更清晰的 DDR5 内存信号，从而实现世界一流的内存超频性能。

台媒表示，Mini_CUDIMM 即“Mini Clocked Unbuffered DIMM”。

其中“Clocked Unbuffered”比较好理解，意为搭载 CKD 芯片但没有使用缓冲芯片，是未来高速消费级桌面内存的标准模式，但“Mini”在此有何含义尚不清楚。

IT之家查询发现，JEDEC 协会直到 DDR4 世代都推出过名为 Mini DIMM 的内存外形规格。

Mini DIMM 整体长度为 80mm，略长于标准 SO-DIMM 但远短于标准 RDIMM，但却拥有等同于标准 RDIMM 数量的金手指，可实现更好的信号完整性和可靠性。

预计 Mini_CUDIMM 内存条将延续这一设计思路，在保持金手指数量不变的前提下缩小内存尺寸。

回到这块实验性主板上来，该主板采用 12+1+1 相供电设计，搭载双 8Pin 辅助供电接口，配备了 PCIe Gen5 插槽和 PCIe Gen4x4 的 M.2 盘位。

此外该实验性主板搭载 20Gbps USB Type-C 接口，支持 2.5Gb 有线网络，配备英特尔 Wi-Fi 6E 无线网卡。

2024 台北国际电脑展专题

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