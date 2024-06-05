Win10 用户注意，AMD 确认锐龙 AI 300 系列移动处理器放弃对该系统支持

IT之家 6 月 5 日消息，在本周的 2024 台北国际电脑展上，AMD 和英特尔都发布了全新的处理器产品线。其中，英特尔方面除了解释砍掉超线程技术的原因之外，还展示了其通过线程导向器（Thread Director）技术优化 Windows 性能的方法。

另一方面，AMD 发布了其全新的 Zen 5 架构以及基于该架构的桌面和移动处理器产品线。桌面部分为全新的锐龙 9000 系列，移动部分则为名为锐龙 AI 300 系列（代号为 Strix Point）的处理器。

IT之家注意到，AMD 在宣传其产品时，着重强调了 Zen 5 架构 16% 的 IPC 性能提升以及 NPU 部分高达 50 TOPS 的 AI 性能飞跃。然而，锐龙 AI 300 系列却有一个鲜少被媒体提及的缺点，那就是它将不再支持 Windows 10 操作系统。

在上个月，曾有传言称下一代锐龙处理器将停止支持 Win10，当时该消息来源为一位据称是联想中国区的高管，可信度存疑。不过在本次台北国际电脑展上，AMD 官方正式确认了这一消息。锐龙 AI 300 系列的两个 SKU 型号，HX 370 和 365，其官方规格表中均未将 Windows 10 列入支持的操作系统列表：

支持操作系统： Windows 11 - 64 位版本

RHEL x86 64 位版本

Ubuntu x86 64 位版本

相比之下，即将发布的锐龙 9000 系列桌面处理器则仍然兼容 Windows 10 系统：

支持操作系统： Windows 11 - 64 位版本

Windows 10 - 64 位版本

RHEL x86 64 位版本

Ubuntu x86 64 位版本

这意味着虽然即将上市的 Ryzen 9000 系列桌面处理器兼容 Windows 10 系统，但全新的锐龙 AI 300 系列移动处理器将无法使用 AMD 为 Windows 10 提供的芯片组驱动程序。

2024 台北国际电脑展专题

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