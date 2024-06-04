双 360mm 冷排，酷凛 ID-COOLING 推出 HUNTER GDL 等多款 AIO 水冷散热器新品

IT之家 6 月 4 日消息，酷凛 ID-COOLING 于 Computex 2024 台北国际电脑展推出包括 HUNTER DUET GOLDEN LINING（HUNTER GDL）在内的多款散热新品。

HUNTER GDL 原型产品

HUNTER GDL 目前仍处于产品原型阶段，采用第七代水泵、两个 360mm 冷排的设计，宣称比单冷排产品温度可下降 5°C。

DASHFLOW LCD（DL）系列

DL360 MAX 水冷搭载第七代水泵与微水道冷头设计，采用 38mm 加厚冷排与磁吸风扇，搭载一块 3.5 英寸 480 x 480 LCD 屏幕。

SPACE LCD MAX（SL MAX）系列

SL MAX 系列水冷同样采用第七代水泵、38mm 加厚冷排，原装 AF-127-ARGB 风扇，冷头搭载一块 2.1 英寸 480 x 480 圆形 LCD 屏幕。

DASHFLOW MAX（DX MAX）系列

DX MAX 系列水冷同样采用第七代水泵、38mm 加厚冷排，原装 DF-125 风扇，仅在冷头处布置有 ARGB 灯效。

FROSTFLOW INFINITY（FX INF）系列

FROSTFLOW INFINITY 系列水冷搭载第七代水泵、ARGB 灯效与静音的 AS 系列风扇。

FROSTFLOW PRO（FX PRO）系列

IT之家注意到，FROSTFLOW PRO 系列国行称“霜界 240 / 360”，搭载第七代水泵，现已于国内市场上市，239 元起。

FROZN GOLDEN LIINING（FROZN GDL）系列

FROZN GDL 系列风冷散热器基于 FROZN 打造，提供新的金色外观点缀，原装 AF-127 风扇。

MAGNETIC DAISY CHAIN FAN（MF）系列风扇

MF-1230-ARGB 风扇内置隐藏的磁吸接口，最高转速 2200 RPM、风量 81.6 CFM、最大静压 2.72mmH2O，最高 30.6dB 噪音。

2024 台北国际电脑展专题

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