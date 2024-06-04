前置电源设计、木质装饰条，联力推出 LANCOOL 207、217 机箱等多款机电散新品

IT之家 6 月 4 日消息，联力在 Computex 2024 台北国际电脑展上推出多款机箱、配件等“机电散”新品。

LANCOOL 207 机箱

联力本次推出的 LANCOOL 207 是一款 Micro-ATX 机箱，但采用前置电源设计，在方便理线的同时可以兼容标准 ATX 主板。

LANCOOL 207 兼容 410mm 长度的显卡与 360mm 顶置冷排，预装前置双 140mm ARGB 风扇与底置双 120mm 反转风扇，定价 79.99 美元（IT之家备注：当前约 580 元人民币），今年第三季度上市。

LANCOOL 217 机箱

联力本次推出的 LANCOOL 217 机箱采用独特的木质装饰条设计，支持背插主板，兼容 380mm 长度的显卡，自带双 170mm 前置风扇。

LANCOOL 217 定价 119.99 美元（当前约 870 元人民币），今年第三季度上市。

O11 Vision Compact 机箱

联力推出包豪斯 O11 Vision 海景房机箱的 Compact 迷你版，支持背插主板并兼容 408mm 长度的显卡，同样定价 119.99 美元（当前约 870 元人民币），今年第三季度上市。

配件新品

HydroShift LCD AIO 水冷散热器外观暂未公布，提供一块 2.88 英寸 IPS 屏幕，定价 119.99 美元（当前约 870 元人民币），今年第三季度上市。

UNI FAN SLV3 120 风扇搭载下一代无线控制技术与双区灯效，最高转速 2000 RPM，套装价 89.99 美元（当前约 652 元人民币），今年第三季度上市。

STRIMER PLUS V3 WRLS ARGB 电源线搭载下一代无线控制技术，支持主板 24-pin、显卡双 8-pin、三 8-pin 于 12VHPWR 接口，今年第三季度上市。

EDGE EG850 电源采用独特的模组接口设计，通过 80 Plus 白金牌认证，定价 149.99 美元（当前约 1087 元人民币），今年 7 月初上市。

2024 台北国际电脑展专题

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