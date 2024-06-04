Win11 24H2 装机 OOBE 要求登录微软账号：邮件绕过方案创建本地账号已失效

IT之家 6 月 4 日消息，科技媒体 Windows Central 今天发布博文，表示在装机 Windows 11 24H2 镜像时发现，微软已经封堵了通过电子邮件方式，绕过微软账号直接创建本地账号的方式。

微软自 2021 年发布 Windows 11 系统以来，装机过程中需要用户联网并要求登录微软账号。常规方式下两者缺一不可，否则就无法正常进入桌面。

不过用户也发现了很多变通方法，来绕过微软的限制。第一个被发现的绕过方法是，处于互联网连接界面时，在任务管理器中杀死某个应用程序进程，这样就可以直接创建本地账户。微软很快就为这一绕过打上了补丁，现在这种方法已不再有效。

用户随后发现可以通过指定电子邮件账号和随机密码，可以绕过登录微软账号过程，直接创建本地账户。

这个方法此前还是有效的，常用邮件地址包括“no@thankyou.com”、“a@a.com”和 “example@example.com”等等。

IT之家援引该媒体报道，微软在 Windows 11 24H2 镜像中已经封堵了这种绕过方案，用户输入上述电子邮件之后，会重新跳转到账户链接页面，无法直接进入本地账号页面，意味着用户必须要输入微软账号和密码。

不过用户依然可以在装机过程中调用命令提示符，输入“OOBE\BYPASSNRO”命令，跳过直接创建本地账号。

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