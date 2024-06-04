Win11 留“后门”！无需繁琐操作即可轻松打开旧版文件资源管理器

IT之家 6 月 4 日消息，尽管拥有精美的外观，但 Windows 11 底层仍保留了大量遗留代码。有部分用户认为新版资源管理器在 Windows 11 中变得臃肿迟钝，如果你怀念旧版资源管理器，又不想降级回 Windows 10，那么这里教你一个无需破解注册表、第三方软件，即可轻松打开它的方法。

启动 Windows 11 的经典资源管理器非常简单，只需按 Win + R 组合键，输入“control”并回车打开控制面板，然后点击地址栏旁边的向上箭头按钮，就能看到熟悉的旧版资源管理器，没有新版那些花哨的标签页或 WinUI 改版设计。

或者，你也可以打开开始菜单并启动“Windows 工具”（注意，如果启用深色模式，此文件夹外观可能有些奇怪）。接下来，单击导航窗格中的任意位置或使用地址栏导航到其他文件夹即可。

IT之家注意到，用户可以同时运行新旧两个版本的资源管理器，以提高工作效率或进行对比。此外，在 Windows 11 中启动旧版资源管理器还会恢复经典的右键菜单，不过仅限于当前窗口。

虽然微软一直在改进 Windows 11 的新版资源管理器，但许多用户仍因各种错误、卡顿等问题而对它感到不满。相比之下，Windows 10 的资源管理器运行流畅、响应迅速且更加稳定。因此，考虑到 Windows 10 大约一年后将停止支持，如果你唯一犹豫升不升级 Windows 11 的原因只是新版资源管理器，那么现在可以放心地升级了。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。