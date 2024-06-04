临时解决方案已公布，微软承认 Win11 24H2 RP 预览版存在 Pcasvc.dll 错误

IT之家 6 月 4 日消息，微软公司今天更新 Windows 11 24H2（Build 26100.712）预览版的支持文档，承认系统存在 PcaWallpaperAppDetect 错误，并公布了临时解决方案。

IT之家翻译微软官方支持文档内容如下：

[2024 年 6 月 3 日添加] 用户更新到 Windows 11 版本 24H2 (Build 26100.712) 后，可能会弹出 Pcasvc.dll 错误对话框，提示“缺少条目：PcaWallpaperAppDetect”。我们正在进行修复，但用户可以按照以下说明来缓解这一问题：

1. 在任务栏搜索框中输入“Task Scheduler”，查找并打开任务调度程序。

2. 在任务调度程序左侧树形视图中，点击“任务调度程序库”（Task Scheduler Library）展开节点。

3. 按照 Microsoft -> Windows -> Application Experience 路径打开树形视图。

4. 点击“Application Experience”之后，找到名为“PcaWallpaperAppDetect”的任务。

5. 右键单击该任务，在弹出菜单中单击 "删除"。然后在询问“是否要删除此任务？”的确认对话框中点击“是”。

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