支持普通灯具：小米三开智能开关零火版 85 元限时购（日常 119 元）

小米智能开关零火版（三开）众筹于 2022 年 3 月 23 日，支持普通灯具，可实现多种控制方式，近期日常售价为 119 元。

京东 618 大促期间，活动价 100.9 元，下单 2 件，打 95 折，叠加 20 元补贴券，Plus 会员立减 1.62 元，到手价为 170.09 元，折合每件约 85.04 元：

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这款产品支持普通灯智能控，可提供多种控制方式，而且拥有丰富智能联动场景，可联动小爱音箱语音控制。

这款产品可以智能控制各式各样的灯具，最高支持 2200W 功率。包括吊灯、日光灯、射灯、灯棒、壁灯、吸顶灯等等。

可以通过米家 App 可以随时随地查看灯光状态，并且控制开关。它还可以搭配其他小米智能家居产品实现互联场景下的智能操控，例如联动人体传感器、智能门锁、投影仪，搭配小米无线开关或智能开关，可通过米家 App 配置，实现多个开关之间免接线且控制同一盏灯。

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