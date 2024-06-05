比亚迪方程豹豹 8 内饰谍照、黑色车身实车曝光，延续硬派越野风格

IT之家 6 月 5 日消息，多名汽车博主近期曝光了比亚迪方程豹新车“豹 8”的内饰谍照。新车座舱布局整体与方程豹豹 5 一脉相承，但在 A 柱等处运用了翻毛皮材质包裹，显得更具高级感。

屏幕方面，目前可见新车配备了嵌入式的液晶仪表和副驾屏，中间是悬浮式的中控屏，视觉上形成了对称效果。车内还配备了大量实体按键，造型棱角分明，展现强烈的硬派气息。

后排空间方面，目前已知新车采用纯平地台，有望提供三排座布局。新车前排座椅后方还配备了供后排乘客控制的“老板键”，预计第二排座椅将带来多角度可调乃至“零重力”等舒适性功能。基于其中大型 SUV 的定位，像座椅加热、通风、按摩等功能或许也不会落下。

值得一提的是，方程豹事业部总经理熊甜波近期放出了一段黑色豹 8 实车预告，并在线向网友为这款颜色“征名”。

IT之家汇总目前已知豹 8 参数信息如下：

新车基于比亚迪 DMO 超级混动越野平台打造，将提供云辇-P 主动液压车身控制系统以及天神之眼高阶智能驾驶辅助系统。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5195/1994/1875 (1905) mm，轴距为 2920mm。

动力方面，新车搭载越野专用混动架构，采用 DM-o 混动系统，包括最大功率 200kW（272ps）的 2.0T 发动机以及峰值功率前 200kW / 后 300kW 的永磁同步电机，配备磷酸铁锂电池。

根据比亚迪官方介绍，新车也会搭载云辇-P 智能车身控制系统，具备强大的极限涉水能力。

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