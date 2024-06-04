乘联会初步数据：5 月全国新能源乘用车厂商批发销量 91 万辆同比增长 35% 环比增长 16%，特斯拉中国 72573 辆仅次于比亚迪

IT之家 6 月 4 日消息，乘联会发布最新报告：根据初步数据，全国乘用车市场 2024 年 4 月新能源批发销量万辆以上的厂商销量，占 4 月总体新能源乘用车全月销量的 86.6%，这些企业的 5 月预估销量为 79 万辆，按照上月结构占比预测，5 月的全国新能源乘用车销量在 91 万辆左右。

根据月度初步数据综合预估，5 月全国新能源乘用车厂商批发销量 91 万辆，同比增长 35%，环比增长 16%。

按厂商来看，特斯拉中国 5 月新能源乘用车批发销量达 72573 辆位列第二名，但距离第一名的比亚迪差距依然悬殊。

IT之家汇总已公布的 2024 年 5 月交付数据如下：

比亚迪：331817 辆，同比增长约 38.13%

奇瑞集团：188556 辆，同比增长 35.5 %

吉利汽车：160658 辆，同比增长约 38%



上汽集团：8.1 万辆新能源车，其中上汽通用 7443 辆，同比增长 214%

长安汽车：自主品牌新能源5.58万辆，同比增长超90%



广汽埃安：40073 辆，环比增长 42.5%

理想汽车：35020 辆，同比增长 23.8%

赛力斯：34130 辆，同比增长 298.62%

一汽红旗：超 30800 辆，同比增长 33.8%

蔚来汽车：20544 辆，同比增长 233.8%

极氪汽车：18616 辆，同比增长 115%

零跑汽车：18165 辆，同比增长 50.65%

深蓝汽车：14371 辆，同比增长 104.69%

长安启源：13557 辆，环比增长 14.57%



小鹏汽车：10146 辆，同比增长 35%

哪吒汽车：10113 辆，环比增长 12.15%，同比下滑 22.38%

小米汽车：8630 辆，环比增长 22.27%

北京新能源：5433辆，同比增长33%

阿维塔：4569 台，同比增长 163%

岚图汽车：4521 辆，同比增长 51%

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