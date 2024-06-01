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比亚迪方程豹豹 5 获 1.3 版本 OTA 升级：新增高德地图红绿灯读秒，优化 APA 泊车辅助功能

2024/6/1 23:03:15 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 1 日消息，比亚迪现已开始向方程豹“豹 5”系列车型推送最新的 1.3 版本 OTA 更新，此次更新主要新增了高德地图红绿灯读秒等 9 项功能及 15 项功能优化。

IT之家提醒，比亚迪往往会采用分批推送 OTA 更新的模式，若您尚未收到该版本的 OTA，建议耐心等待。

功能新增：

  • 新增悬架语音调节功能、超低功能、露营调平、迎宾功能、取物功能；

  • 新增仪表能量流；

  • 新增仪表 SOC 百分比显示；

  • 新增越野风格仪表主题；

  • 新增高德地图红绿灯倒计时显示；

  • 新增仪表显示海拔信息；

  • 新增副驾屏手机投屏；

  • 支持 H&L 档位下开启 ADAS 及 APA 功能；

  • 新增蓝牙通话号码归属地信息；

功能优化：

  • 优化倒车换挡平顺性；

  • 优化 APA 泊车辅助功能；

  • 优化 ICC 智能领航功能；

  • 优化 ECTB 前方横向碰撞制动功能；

  • 优化小憩模式座椅舒适性；

  • 优化小憩模式智能语音响应；

  • 优化设置项文字和弹窗显示；

  • 优化全景影像车体图显示；

  • 优化空调性能；

  • 优化预约充电动效显示；

  • 优化卡片收起的 UI 显示效果；

  • 优化氛围灯预览显示效果；

  • 取消弹射起步冷却时间；

  • 优化流媒体后视镜视野显示 (云辇版)；

  • 优化转向手感 (云辇版)；

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关键词：比亚迪ota方程豹豹 5

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