AI PC 仍等待“杀手锏”应用，IDC 预估 2028 年其占比将达 2/3

IT之家 6 月 5 日消息，市场调查机构 IDC 公布的最新报告，尽管全球经济有所改善，且配备 NPU 的 AI PC 开始涌现，但 2024 年全球 PC 市场依然保持稳定，预估出货量为 2.602 亿台。

教育市场

2024 年教育市场 PC 出货量预估为 2960 万台，很多机构在疫情期间购买的 PC 也到了换机时间，不过换机潮不会像疫情期间一样出现高峰期，而是较为平缓过渡。

家用市场

IDC 预估 2024 年家用 PC 出货量下降 1.1%，不过在高通、AMD 和英特尔的推动下，2024 年下半年会迎来升级高潮。

不过从长远来看，AI PC 不太可能是推动出货量的主要动能，但预计它们将推动平均售价（ASP）的上升。

IDC 全球移动设备追踪研究经理 Jitesh Ubrani 表示：

虽然由于缺乏明确的商业和企业用户使用案例，目前围绕 AI PC 的热潮似乎有些缺乏根据，但在未来几年，这些设备将通过提供内容生成和提高生产力，为运算领域带来重大转变。 我们看到 AI PC（配备 NPU 的个人电脑）在市场上的占比将从今年的大约五分之一增加到 2028 年的近三分之二。

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