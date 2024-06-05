OpenAI 回应员工担忧：支持监管，必要保障措施到位前不发 AI 新技术

IT之家 6 月 5 日消息，OpenAI 和谷歌 DeepMind 员工联名发声，担忧高级 AI 风险巨大，亟需加强监管，对此 OpenAI 今天发布声明，强调该致力于提供功能强大且安全的人工智能系统。

IT之家翻译 OpenAI 公司官方声明内容如下：

我们为自己能提供能力最强、最安全的人工智能系统而感到自豪，并坚信我们能以科学的方法应对风险。

鉴于 AI 技术的重要性，我们认同公开信中的内容，如何通过严肃的讨论，对于更好推进 AI 技术发展至关重要。

我们将继续接触各国政府、民间社会和世界各地的其他社区，共同营造和谐的 AI 环境。

包括匿名诚信热线、由董事会成员和公司安全领导者参与的安全与安保委员会（ Safety and Security Committee）在内，都是监管 AI 的有效手段。