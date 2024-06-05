OpenAI 回应员工担忧：支持监管，必要保障措施到位前不发 AI 新技术

IT之家 6 月 5 日消息，OpenAI 和谷歌 DeepMind 员工联名发声，担忧高级 AI 风险巨大，亟需加强监管，对此 OpenAI 今天发布声明，强调该致力于提供功能强大且安全的人工智能系统。
IT之家翻译 OpenAI 公司官方声明内容如下：
我们为自己能提供能力最强、最安全的人工智能系统而感到自豪，并坚信我们能以科学的方法应对风险。
鉴于 AI 技术的重要性，我们认同公开信中的内容，如何通过严肃的讨论，对于更好推进 AI 技术发展至关重要。
我们将继续接触各国政府、民间社会和世界各地的其他社区，共同营造和谐的 AI 环境。
包括匿名诚信热线、由董事会成员和公司安全领导者参与的安全与安保委员会（ Safety and Security Committee）在内，都是监管 AI 的有效手段。
OpenAI 指出在必要的保障措施到位之前，公司不会发布新的 AI 技术。公司重申支持政府监管，并参与人工智能安全自愿承诺。
对于报复行为的担忧，发言人证实，公司已解除了所有前员工的非贬损协议，并从标准离职文件中删除了此类条款。
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