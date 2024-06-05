剑指比亚迪等中国品牌：2024 款大众 ID.3 提供 3 款配置车型，价格下探至 3.69 万欧元

IT之家 6 月 5 日消息，自 2019 年上市以来，大众 ID.3 这款小巧、价格相对实惠且外观时尚的电动掀背车一直在除北美以外的地区热销。为了提升市场竞争力，大众汽车近日推出了三款全新配置的 2024 款 ID.3 车型，并下调了部分车型的售价。

2024 款 ID.3 采用了全新样式的前保险杠以及升级信息娱乐系统等一系列细节改进，更重磅的升级在于新增的三种配置版本：Pro S、Pure 和 GTX。

顶配的 GTX 车型主打性能，其搭载的 285 马力电动机由一块 79 kWh 的电池组供电，续航里程最高可达 546 公里（基于 WLTP 测试标准）。为了彰显运动风格，GTX 车型在内外饰细节都采用了红色饰条点缀，并拥有专属的前保险杠和 20 英寸轮毂。Pro S 车型则拥有 228 马力的电机，信息娱乐系统和外观方面也进行了升级。

大众还推出了全新的入门级 Pure 车型，其搭载 168 马力的电机和 52 kWh 的电池组，续航里程为 385 公里，起售价仅为 36900 欧元（IT之家备注：当前约 29.1 万元人民币），相比 Pro 版本的 47595 欧元（当前约 37.5 万元人民币）实惠不少。

值得一提的是，新款 ID.3 终于加入了电池预热功能，这是老款车型饱受诟病的一大痛点。这项功能既可以手动开启，也可以在车辆导航至直流快充站时自动启动。得益于电池预热，新款 ID.3 的最高充电功率可达 175 kW，相比老款车型的 120 kW 有了显著提升。

Insideevs 认为，此次改款表明大众正努力应对来自中国品牌的竞争，新款 ID.3 的起售价为 36,900 欧元，与尺寸相近的比亚迪海豚和名爵 MG 4 基本处于同一价格区间，后两款车型在欧洲的起售价在 33,000 至 35,000 欧元之间。大众能否凭借新款 ID.3 赢得市场，还有待观察，尤其是在比亚迪和名爵等中国品牌正强势进军欧洲电动车市场的情况下。

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