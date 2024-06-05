Meta 被意大利处以 350 万欧元反垄断罚款

IT之家 6 月 5 日消息，因不公平商业行为，Meta Platforms 被意大利反垄断监管机构 AGCM 处以 350 万欧元（IT之家备注：当前约 2758 万元人民币）反垄断罚款。

对此，AGCM 解释称，“在 Instagram 注册过程中，用户没有明确获得有关出于商业目的收集和使用其数据的信息”，“在 Facebook 和 Instagram 账户被暂停的情况下，Meta 也没有向用户提供任何提出异议的沟通信息”。意大利监管机构表示，Meta 目前已经终止了有争议的做法。

根据IT之家今日早些时候的报道，美国联邦监管机构还希望能够拆分 Meta，理由是在 Instagram 和 WhatsApp 收购的初步审查期间隐瞒了信息。

当然，这并不是监管机构第一次指控 Meta 未能提供可能影响最初合并审查的信息，2017 年，欧洲反垄断监管机构因 Meta 在 WhatsApp 交易中提供误导性信息而对其罚款 1.1 亿欧元（IT之家备注：当前约 8.67 亿元人民币）。

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