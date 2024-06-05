原生配备四个 12V-2x6 模组口，迎广推出 2500W 超高功率 ATX 3.1 电源 P250II

IT之家 6 月 5 日消息，迎广在 2024 台北国际电脑展上推出了一款功率达 2500W 的 ATX 3.1 电源 P250II。

P250II 电源长 200mm，搭载全日系 105℃电解电容，拥有 80PLUS 白金牌转换效率。

迎广为 P250II 电源配备了 135mm 尺寸的双滚珠轴承风扇，50% 工作负载下噪声小于 25 db (A)，支持 0~50℃的工作环境温度。

P250II 电源为全模组设计，原装模组线采用扁平化设计。该电源配备了 4 个原生 12V-2x6 供电模组口，配套线材线径为 16AWG。

此外该电源还提供了 2 个 EPS 4+4Pin CPU 辅助供电接口和 5 个 PCIe 6+2Pin 辅助供电接口，支持单板 4 卡乃至更多的 AI 训练平台。

迎广方面为 P250II 电源提供 10 年质保。

迎广还同步推出了 VE105 和 VE125 两款 80PLUS 金牌转换效率的标准尺寸 ATX 3.1 电源。

这两款电源额定功率分别为 1050W 和 1250W，采用全日系 105°C 电解电容，均提供 1 组 12V-2x6 供电模组口。

VE105 和 VE125 搭载支持零转速模式的 120mm FDB（IT之家注：液态轴承）风扇，支持 0~40℃的工作环境温度，50% 工作负载下噪声小于 25 db (A)。

迎广方面为 VE105 和 VE125 提供 5 年质保。

2024 台北国际电脑展专题

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