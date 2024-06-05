180° 曲面玻璃，迎广推出第 11 代形象机 Infinity

IT之家 6 月 5 日消息，迎广在 2024 台北国际电脑展上推出了其“第 11 代形象机”Infinity。

Infinity 机箱以“超越无限可能”为主题概念，前部搭载一块 180° 弯折的一体成形曲面玻璃，迎广表示其“突破了玻璃加工技术中最大面积和最大弯曲幅度的限制”。

机箱中的 RGB 硬件在这块透明曲面玻璃下反射出“无限视野”的设计概念，用户可从全方位感受该机箱的独特视觉美学效果。

Infinity 机箱搭载“类太空船设计”的电动开合上盖，完全展开时硬件处于水平方向，方便用户安装。该概念机箱也支持走线更为清爽的背插主板。

迎广表示 Infinity 机箱为全球限量产品。

而在常规机箱方面，迎广推出了符合英伟达 SFF-Ready 标准的迷你塔式机箱 F3，该机箱可视为IT之家曾报道过的 F5 机箱的缩小版本。

F3 兼容 M-ATX 规格主板，亦支持背插主板。其采用清新简约的美学设计，包含搭载原色枫木右侧饰板的白色版本和搭载玻璃饰板的黑色版本。

该机箱兼容 160mm 高 CPU 散热器和 160mm 长 ATX 电源，显卡限长 360mm，建议厚度不超过 3.5 槽。

存储方面，迎广 F3 提供了一个 3.5/2.5 英寸硬盘位，并可额外选择 1 个 3.5 英寸硬盘位或 2 个 2.5 英寸硬盘位。

冷却方面，该机箱前部支持 1 颗 120 风扇，上部支持 2 颗 140 风扇同时兼容 240/280 冷排，后部支持 1 颗 120 风扇，下部还可安装 2 颗 120 风扇。

迎广还为 F3 机箱标配了 1 颗同色的 AN120 风扇，该风扇转速区间 900~2200 RPM，风量 23.87~60.01 CFM，风压 0.36~2.27 mmH 2 O，噪声 20.5 db (A)。

2024 台北国际电脑展专题

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