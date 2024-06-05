旗舰风冷迎更新，猫头鹰推出搭载新一代 A14x25 风扇的 NH-D15 G2 散热器

IT之家 6 月 5 日消息，猫头鹰 Noctua 在 2024 台北国际电脑展发布了新一代 140mm 风扇 NF-A14x25 G2 和搭载该风扇的 NH-D15 G2 旗舰风冷散热器。

NF-A14x25 G2 风扇沿用了上代的 SSO2 轴承系统，换装 Sterrox 液晶聚合物扇叶，扇叶和边框间的缝隙进一步缩减至 0.7mm。

▲ 图源 El Chapuzas Informático，下同

NF-A14x25 G2 风扇在最高转速方面维持了 1500RPM 的设定，猫头鹰宣称其相较上代 140mm 拥有更佳的风压和风量表现，可额外降低 2~3℃。

来到 NH-D15 G2，这款新旗舰风冷散热器相较原版 NH-D15 进一步提升了鳍片密度，鳍片间距从 1.9mm 缩短至 1.6mm，整体鳍片面积提升了 20%。

同时 NH-D15 G2 的热管数量也从 6 根升级至 8 根，配合搭载的双 NF-A14x25 G2 风扇能进一步提升散热效果。

猫头鹰也为 NH-D15 G2 带来了多项人性化改进：新旗舰调整了整体布局，在 PCIe 插槽方向留出额外间隙，高度也降低了 9mm。

此外 NH-D15 G2 搭载的两颗 NF-A14x25 G2 风扇存在 50RPM 的转速差，以减少同频共振带来的噪声影响。

根据铜底凸凹程度的不同，猫头鹰 NH-D15 G2 风冷散热器包含标准、LBC、HBC 三种不同版本。

其中凸起更少的 LBC 款适合 AMD AM5 平台，而凸起幅度更大的 HBC 款适合形变更严重的原装英特尔 LGA1700 平台使用。

NH-D15 G2 散热器定价约 149 美元（IT之家备注：当前约 1079 元人民币）。

其将和 NF-A14x25 G2 风扇的圆框版本一起于本月内上市。该风扇的方框版本将在今年 9 月推出，而黑化的 chromax.black 版本将在 2025 年一季度推出。

猫头鹰还规划了新一代 120mm 风扇。作为 NF-A12x25 的继任者，其将基于与 NF-A14x25 G2 相同的设计思路，叶框间隙更缩小至 0.5mm，预计 2025 年一季度推出。

▲ 搭载新 120mm 风扇的双塔风冷散热器

在该风扇推出后，猫头鹰计划在 2025 年二季度发布八热管双 120mm 风扇双塔风冷散热器。

2024 台北国际电脑展专题

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