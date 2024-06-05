《命运 2：终焉之形》今日正式上线，Bungie 向遇到服务器连接问题的玩家道歉

IT之家 6 月 5 日消息，“光与暗之章”故事的最终章《命运 2：终焉之形》今日正式上线，“守护者们将会直面湮灭，与终极对手见证者对抗，结束光明与黑暗的战争”。

在《终焉之形》中，守护者们将展开一场史诗战役，摧毁见证者对宇宙命运的扭曲设计。一路上，他们将进入神秘的旅行者，探索全新的目的地 —— 苍白之心。在苍白之心追击见证者的过程中，守护者们将集结先锋盟友，面对新旧敌人。

据介绍，Bungie 将于 6 月 12 日推出第一个篇章“回响”：这是《终焉之形》年推出的三个独立篇章中的第一个，守护者们将在与见证者对抗之后展开新的冒险。

“救赎的边缘”突袭将于北京时间 6 月 8 日凌晨 1 点面向所有《终焉之形》的玩家开放，同期将开启世界首通赛。

Bungie 同期宣布《命运 2》与《龙与地下城》达成合作，将推出《龙与地下城》主题的新护甲皮肤（每个守护者职业各一件）及其主题配件（包括异域机灵、异域飞船和异域快雀）。

IT之家注意到，不少玩家在游玩《终焉之形》时遇到了服务器连接问题，游戏官方团队向受到影响的玩家道歉；在滚动重启游戏服务器之后，该问题目前已经得到缓解。

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