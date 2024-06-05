英特尔推出 AI Playground 应用，旨在帮助 AI 新手快速入门

IT之家 6 月 5 日消息，英特尔在台北国际电脑展上推出了一款全新的人工智能工具 ——AI Playground，旨在让生成式 AI 新手快速实现入门，这款软件预计将在今年夏天免费提供下载。

值得一提的是，AI Playground 需要搭配英特尔 AI XMX 引擎，所以需要有 Arc 锐炬独显或集成 Arc GPU 的英特尔酷睿 Ultra 处理器。

英特尔表示，AI Playground 可以像其他 Windows 应用程序一样安装，无需使用命令行和脚本即可 PC 上本地化运行 AI 功能。

据介绍，AI Playground 具备一体化 AI 中心，初期将提供三种 AI 功能：图片生成、基于提示的图像编辑功能以及“答案”（本地聊天 LLM）。

英特尔表示，虽然功能有限，但这些功能都是经过精心设计的，旨在打造一个 “入门级应用”，成为用户迈向更深层次工具的第一步。

IT之家这里以 AI 生图功能进行举例，AI Playground 的 AI 图像生成功能相比于市面上常见的 AI 图像工具大大简化了操作步骤，隐藏了诸如 “LoRAs” 或 “调度器” 等让普通用户困惑的专业名称，取而代之的则是更容易理解的 “画质”“分辨率”等滑块。此外，AI Playground 还支持手动模式，允许“中级用户”进行更深入地调整。

同理，图像编辑功能也十分简单易懂，用户只需点一下即可实现图片放大、修复、填充、润饰或扩展。

此外，它还支持“答案”功能，也就是一款类似于 ChatGPT 聊天机器人的服务，不过英特尔并未完整演示其能力，只是让它识别了一个错误的 “俳句” 和一句巨蟒剧团 / 蒙提・派森的台词。

英特尔表示，“答案” 真正的潜力在于它可以根据本地文本文件进行训练并从中获取答案，这与 ChatGPT 相比具有明显的隐私安全优势。

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