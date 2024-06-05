英特尔酷睿 Ultra 7 268V CPU 曝光：核显性能提升 50%、NPU 算力最高 48 TOPS

IT之家 6 月 5 日消息，科技媒体 WccFtech 今天发布博文，在 2024 台北国际电脑展上发现了英特尔最新 Lunar Lake CPU 的踪迹。

根据任务管理器截图信息，可以看到本次演示的 Lunar Lake CPU 是英特尔酷睿 Ultra 7 268V，它是一款 8 核 SKU，拥有 4 个基于 Lion Cove 核心架构的 P 核心和 4 个基于 Skymont 核心架构的 E 核心。

任务管理器截图信息显示英特尔酷睿 Ultra 7 268V 基础时钟频率为 2.20GHz，配备了 14 MB 三级缓存和 12 MB 二级缓存，睿频速度在 4 GHz，峰值接近 5GHz。

核显方面，英特尔酷睿 Ultra 7 268V 配备了 8 个 Xe2 核心，性能比上一代 Arc Alchemist "Xe" GPU 提升高达 50%，NPU 采用最新的 NPU4 设计，算力最高可以达到 48 TOPS。

IT之家援引该媒体报道，在 2024 台北国际电脑展上，还发现了英特尔 Lunar Lake CPU 的工程样品，但这些都是非常早期的样品，主频为 1.6 GHz，三级缓存数量较少，只有 8 MB。

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