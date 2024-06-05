今年 9 月起，复旦大学 2024-2025 学年将推出至少 100 门“AI 大课”

IT之家 6 月 5 日消息，IT之家从复旦大学获悉，从今年秋季学期开始，复旦大学将在 2024-2025 学年推出至少 100 门 AI 领域课程（官方称为“AI 大课”），加快科学智能创新生态构建，打开 AI + 融合创新人才培养新局面。

复旦大学方面表示，通过一学年努力到明年秋季学期开学，复旦将实现 AI“三个渗透率 100%”——AI 课程覆盖全体本研学生，AI + 教育覆盖全部一级学科，AI 素养能力要求覆盖全部专业。

复旦 AI 大课将打造“AI-BEST”课程体系，基于人工智能发展特点及全校“普及圈”“核心圈”“进阶圈”的 AI 和 AI + 人才培养需求“画像”。本研一体化打造如下课程：

AI 通识基础课程（AI-Basic Courses，简称 AI-B）：专注于 AI 数理基础和编程训练、应用工具训练和场景开发、AI 伦理教育的通识核心课程和通识专项课程。面向全校学生，新构 AI 领域通识核心课程和通识专项课程，并保证课程大通量。

AI 专业核心课程（AI-Essential Courses，简称 AI-E）：聚焦人工智能本学科的核心领域，从底层逻辑出发，系统呈现 AI 相关学科的基本性、共通性知识体系及核心技术的专业类课程。将构建全校统一的 AI 专业培养体系和课程体系，为全校构建面向未来的 AI 专业和 AI + 教育体系奠定基础。

AI 学科进阶课程（AI-Subject Courses，简称 AI-S）：立足文社理工医及交叉学科生长出来的 AI+X 课程，将 AI 技术与本学科核心知识相结合，开设有学科特色的 AI 类课程。同时以课程建设牵引 AI + 学科交叉融合，构建跨一级学科的进阶课程。