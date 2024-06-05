今年 9 月起，复旦大学 2024-2025 学年将推出至少 100 门“AI 大课”

IT之家 6 月 5 日消息，IT之家从复旦大学获悉，从今年秋季学期开始，复旦大学将在 2024-2025 学年推出至少 100 门 AI 领域课程（官方称为“AI 大课”），加快科学智能创新生态构建，打开 AI + 融合创新人才培养新局面。
复旦大学方面表示，通过一学年努力到明年秋季学期开学，复旦将实现 AI“三个渗透率 100%”——AI 课程覆盖全体本研学生，AI + 教育覆盖全部一级学科，AI 素养能力要求覆盖全部专业。
复旦 AI 大课将打造“AI-BEST”课程体系，基于人工智能发展特点及全校“普及圈”“核心圈”“进阶圈”的 AI 和 AI + 人才培养需求“画像”。本研一体化打造如下课程：
AI 通识基础课程（AI-Basic Courses，简称 AI-B）：专注于 AI 数理基础和编程训练、应用工具训练和场景开发、AI 伦理教育的通识核心课程和通识专项课程。面向全校学生，新构 AI 领域通识核心课程和通识专项课程，并保证课程大通量。
AI 专业核心课程（AI-Essential Courses，简称 AI-E）：聚焦人工智能本学科的核心领域，从底层逻辑出发，系统呈现 AI 相关学科的基本性、共通性知识体系及核心技术的专业类课程。将构建全校统一的 AI 专业培养体系和课程体系，为全校构建面向未来的 AI 专业和 AI + 教育体系奠定基础。
AI 学科进阶课程（AI-Subject Courses，简称 AI-S）：立足文社理工医及交叉学科生长出来的 AI+X 课程，将 AI 技术与本学科核心知识相结合，开设有学科特色的 AI 类课程。同时以课程建设牵引 AI + 学科交叉融合，构建跨一级学科的进阶课程。
AI 垂域应用课程（AI-Thematic Courses，简称 AI-T）：基于各专业领域，围绕社会经济发展和产业的具体 AI 应用场景，把课程建设与产教融合、科教融汇充分结合。AI-T1（产教融合课）瞄准市场，注重实训实战实践，围绕科学智能融合创新项目和产业问题开发课程、组织教学。AI-T2（科教融汇课）鼓励有垂域研究和应用需求的院系和教师，围绕 AI 赋能科学研究与技术研发的各类应用场景和具体问题开发课程。
据介绍，诺奖获得者迈克尔・莱维特教授将围绕蛋白质结构建模讲授 AI 如何为科学服务；哲学学院的教授将讲授 AI 伦理课；去年全国首个开源大模型 MOSS 的设计者 —— 邱锡鹏教授，将在 AI 通识课程中带领同学们深入 AI 新浪潮前沿。
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