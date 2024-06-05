作价 110 亿美元，英特尔宣布向 Apollo 出售爱尔兰 Fab34 晶圆厂 49% 股权

IT之家 6 月 5 日消息，英特尔官方在当地时间 4 日发布新闻稿，宣布以 110 亿美元（IT之家备注：当前约 796.4 亿元人民币）的价格，向 Apollo 旗下的基金和附属公司出售 Fab 34 晶圆厂 49% 股权。

这是英特尔达成的第二笔 Smart Capital 战略交易：英特尔此前在 2023 年与另一家资产管理公司 Brookfield 签订类似合同，以 150 亿美元出售其亚利桑那工厂扩建项目 49% 股权。

位于爱尔兰莱克斯利普的 Fab34 是英特尔目前最先进的量产逻辑晶圆厂，其在 2023 年 9 月率先实现基于 Intel 4 制程的酷睿 Ultra 处理器大规模量产。

目前该工厂也拥有 Intel 3 制造能力，正生产至强 6 性能核处理器“Granite Rapids”芯片。

▲ 英特尔莱克斯利普园区

根据协议，英特尔和 Apollo 设立的合资企业将有权在 Fab 34 制造晶圆，以支持对英特尔产品的长期需求，并为英特尔代工客户提供产能。

英特尔将持有该合资企业 51% 股份，继续拥有 Fab 34 晶圆厂及其资产的所有权和运营控制权。

未来该企业将以成本 + 利润的形式向英特尔出售生产的晶圆。英特尔承诺必须完成 Fab34 的扩建，并从该合资企业为自身和外部客户购买至少指定数量的晶圆。

英特尔首席财务官大卫・辛斯纳（David Zinsner）表示：““这项交易使我们能够以有吸引力的条件与成熟的金融合作伙伴分享我们的投资，同时保持我们强大的投资级信用评级。”

英特尔同 Apollo 的这笔交易预计将于本月内完成。

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